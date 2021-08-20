Пляжный футбол
Чемпионат мира
Новости
Таблица Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Пляжный футбол   //    ЧМ по пляжному футболу

Сборная Белоруссии в серии пенальти победила Сальвадор на чемпионате мира по пляжному футболу

17:59
Белоруссия — Сальвадор — 5:5 дв. Пенальти — 5:4. Фото Instagram
Белоруссия — Сальвадор — 5:5 дв. Пенальти — 5:4. Фото Instagram

Сборная Белоруссии в матче первого тура чемпионата мира по пляжному футболу в серии пенальти победила Сальвадор (5:5 д.в., пен. — 5:4).

Следующий матч белорусы проведут 22 августа против Швейцарии, сальвадорская команда в этот же день встретится с Бразилией.

ЧМ по пляжному футболу проходит в Москве с 19 по 29 августа.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа C

Белоруссия — Сальвадор — 5:5 дв. Пенальти — 5:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Французский талант вместо Крыховяка. Кто такой Алексис Бека-Бека, за которого «Локо» отдаст семь миллионов
Газзаев высказался о назначении Карпина на должность главного тренера сборной России
Винер-Усманова отреагировала на заявление федерации гимнастики о непредвзятости результатов на Олимпиаде-2020
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд