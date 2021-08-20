Сборная Белоруссии в серии пенальти победила Сальвадор на чемпионате мира по пляжному футболу

Сборная Белоруссии в матче первого тура чемпионата мира по пляжному футболу в серии пенальти победила Сальвадор (5:5 д.в., пен. — 5:4).

Следующий матч белорусы проведут 22 августа против Швейцарии, сальвадорская команда в этот же день встретится с Бразилией.

ЧМ по пляжному футболу проходит в Москве с 19 по 29 августа.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа C

Белоруссия — Сальвадор — 5:5 дв. Пенальти — 5:4