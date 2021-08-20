Сборная Белоруссии в серии пенальти победила Сальвадор на чемпионате мира по пляжному футболу
17:59
Сборная Белоруссии в матче первого тура чемпионата мира по пляжному футболу в серии пенальти победила Сальвадор (5:5 д.в., пен. — 5:4).
Следующий матч белорусы проведут 22 августа против Швейцарии, сальвадорская команда в этот же день встретится с Бразилией.
ЧМ по пляжному футболу проходит в Москве с 19 по 29 августа.
Пляжный футбол
Москва (Россия)
Чемпионат мира
Группа C
Белоруссия — Сальвадор — 5:5 дв. Пенальти — 5:4
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