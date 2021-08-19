Сборная ОАЭ победила Таити в первом матче чемпионата мира по пляжному футболу
16:18
Сборная ОАЭ победила команду Таити в первом матче чемпионата мира по пляжному футболу.
Встреча завершилась со счетом 4:3 в дополнительное время в пользу футболистов из ОАЭ.
В следующем туре команда ОАЭ сыграет со сборной Мозамбика, а Таити встретится с испанцами. Матчи пройдут 21 августа.
Пляжный футбол
Москва (Россия)
Чемпионат мира
Группа B
ОАЭ — Таити — 4:3 ОТ
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