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Сборная ОАЭ победила Таити в первом матче чемпионата мира по пляжному футболу

16:18

Сборная ОАЭ победила команду Таити в первом матче чемпионата мира по пляжному футболу.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в дополнительное время в пользу футболистов из ОАЭ.

В следующем туре команда ОАЭ сыграет со сборной Мозамбика, а Таити встретится с испанцами. Матчи пройдут 21 августа.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа B

ОАЭ — Таити — 4:3 ОТ

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Екатерина Савостина все материалы автора

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