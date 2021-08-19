Сборная ОАЭ победила Таити в первом матче чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная ОАЭ победила команду Таити в первом матче чемпионата мира по пляжному футболу.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в дополнительное время в пользу футболистов из ОАЭ.

В следующем туре команда ОАЭ сыграет со сборной Мозамбика, а Таити встретится с испанцами. Матчи пройдут 21 августа.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа B

ОАЭ — Таити — 4:3 ОТ