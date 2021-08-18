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Чемпионат мира по пляжному футболу: где смотреть матчи сборной России

15:10
Чемпионат мира по пляжному футболу. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Чемпионат мира по пляжному футболу. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В Москве с 19 по 29 августа пройдет чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года.

Сборная России, одна из фаворитов турнира, сыграет в группе А против таких соперников, как Парагвай, США и Япония.

Чемпионат мира по пляжному футболу. Москва, Россия. Мужчины
Расписание и результаты матчей сборной России (время московское)
Группа А

19 августа, четверг

Россия — США
Начало матча — в 20:30 («Матч ТВ»)

21 августа, суббота

Россия — Парагвай
Начало матча — в 20:30 («Матч ТВ»)

23 августа, понедельник

Япония — Россия
Начало матча — в 20:30 («Матч ТВ»)

Все матчи нашей команды на чемпионате мира можно смотреть на сайте «Матч ТВ».

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф

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Сергей Ревенко все материалы автора

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