Чемпионат мира по пляжному футболу: где смотреть матчи сборной России

В Москве с 19 по 29 августа пройдет чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года.

Сборная России, одна из фаворитов турнира, сыграет в группе А против таких соперников, как Парагвай, США и Япония.

Чемпионат мира по пляжному футболу. Москва, Россия. Мужчины

Расписание и результаты матчей сборной России (время московское)

Группа А

19 августа, четверг

Россия — США

Начало матча — в 20:30 («Матч ТВ»)

21 августа, суббота

Россия — Парагвай

Начало матча — в 20:30 («Матч ТВ»)

23 августа, понедельник

Япония — Россия

Начало матча — в 20:30 («Матч ТВ»)

Все матчи нашей команды на чемпионате мира можно смотреть на сайте «Матч ТВ».

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф