Главный тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения от России

Главный тренер сборной Швейцарии Анджело Ширинц подвел итоги матча 1/4 финала чемпионата мира против России (5:5, 4:5 по пенальти).

«В нашей игре были тактические ошибки, так бывает в пляжном футболе. Глобальной причины поражения нет. Мы, само собой, недовольным тем, что проиграли, поздравляем россиян, отличная победа», — цитирует Ширинци ТАСС.

В финале 29 августа сборная России сыграет с командой Японии, которая обыграла сенегальцев со счетом 5:2.