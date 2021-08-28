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Главный тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения от России

21:44
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Главный тренер сборной Швейцарии Анджело Ширинц подвел итоги матча 1/4 финала чемпионата мира против России (5:5, 4:5 по пенальти).

«В нашей игре были тактические ошибки, так бывает в пляжном футболе. Глобальной причины поражения нет. Мы, само собой, недовольным тем, что проиграли, поздравляем россиян, отличная победа», — цитирует Ширинци ТАСС.

В финале 29 августа сборная России сыграет с командой Японии, которая обыграла сенегальцев со счетом 5:2.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12245699

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Иван Шитик все материалы автора

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