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Нападающий сборной Японии: «Если мы дошли до финала, то дальше сдаваться уже нельзя»

22:58
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Нападающий сборной Японии рассказал о настрое и подготовке к финальной встрече чемпионата мира по пляжному футболу с Россией.

«Если мы дошли до финала, то дальше сдаваться уже нельзя. Конкретно я ни разу не выигрывал у России, поэтому мы будем бороться до последнего и попытаемся победить.

В матче с Россией, мы будем бежать изо всех сил и будем стремиться заполучить победу.

Российская команда прекрасна на всех позициях, но мы тоже будем стремиться к победе до последнего. Самый трудный матч был именно против них», — цитирует футболиста BSRussia.

Дополнительная информация:

https://bsrussia.com/ru/news/okuyama--17215

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Иван Шитик все материалы автора

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