Нападающий сборной Японии: «Если мы дошли до финала, то дальше сдаваться уже нельзя»

Нападающий сборной Японии рассказал о настрое и подготовке к финальной встрече чемпионата мира по пляжному футболу с Россией.

«Если мы дошли до финала, то дальше сдаваться уже нельзя. Конкретно я ни разу не выигрывал у России, поэтому мы будем бороться до последнего и попытаемся победить.

В матче с Россией, мы будем бежать изо всех сил и будем стремиться заполучить победу.

Российская команда прекрасна на всех позициях, но мы тоже будем стремиться к победе до последнего. Самый трудный матч был именно против них», — цитирует футболиста BSRussia.