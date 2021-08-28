Нападающий сборной Японии: «Если мы дошли до финала, то дальше сдаваться уже нельзя»
22:58
Нападающий сборной Японии рассказал о настрое и подготовке к финальной встрече чемпионата мира по пляжному футболу с Россией.
«Если мы дошли до финала, то дальше сдаваться уже нельзя. Конкретно я ни разу не выигрывал у России, поэтому мы будем бороться до последнего и попытаемся победить.
В матче с Россией, мы будем бежать изо всех сил и будем стремиться заполучить победу.
Российская команда прекрасна на всех позициях, но мы тоже будем стремиться к победе до последнего. Самый трудный матч был именно против них», — цитирует футболиста BSRussia.
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