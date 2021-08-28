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Харагучи: «Сделаем все, чтобы обыграть Россию в финале»

21:21
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Игрок сборной Японии по пляжному футболу Шотаро Харагучи поделился ожиданиями от финала чемпионата мира.

«Думаю, что Россия будет фаворитом в финале. Это сильная сборная, которая нас уже обыгрывала на этом чемпионате. У них сильные игроки на всех позициях. Но, конечно, я считаю, что у нас есть шансы на победу завтра. Мы будем биться до конца. Самой сложной игрой для нас на этом чемпионате была как раз игра против России. Мы сделаем все, чтобы обыграть ее в финале», — передает корреспондент «СЭ» Антон Иванов.

Сборная России обыграла Швейцарию в полуфинале чемпионата мира 2021. основное и дополнительно время закончилось со счетом 5:5, а в серии пенальти сильнее оказались подопечные Михаила Лихачева 5:4.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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