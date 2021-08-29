Дюков поздравил сборную России с победой на чемпионате мира по пляжному футболу
21:29
Президент РФС Александр Дюков поздравил сборную России с победой на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу.
«Нужно стремиться, чтобы успехи были во всех видах спорта. Тренерский штаб и игроки нашей сборной идеально подготовились к турниру. Чемпионат мира удался! Сумасшедшая поддержка трибун, мы очень рады, что все сложилось. Думаю, что мы можем ждать столько же зрителей на РПЛ в скором времени. Все меры безопасности были соблюдены.
Все игроки настоящие атлеты, абсолютно все люди в тренерском штабе провели шикарную работу», — сказал Дюков.
Сборная России в воскресенье в финале чемпионате мира в Москве победила команду Японии со счетом 5:2. Для россиян этот титул стал третьим в истории.
(Антон Иванов)
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