Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал победу сборной России по пляжному футболу на ЧМ.

«Чувствую гордость за наших спортсменов, за нашу страну, независимо от не очень уверенной игры наших классических футболистов. Наши пляжники спасли имидж российского футбола. Поздравляем, гордимся ими! Большая благодарность от всех любителей футбола. Это большой праздник для нас. Мы помним, как непросто начинался чемпионат, когда мы могли и не выйти из группы. Но потихонечку разогнались и сейчас у нас замечательная победа.

Это героическая победа, ребята играли без знамен, без гимна, в условиях пандемии. Совершенно уникальный чемпионат мира. Но выиграть дома — серьезнейший праздник для нас. Засуживали, не засуживали, есть результат, мы чемпионы мира. В непростой борьбе победили. Японцы пытались оказать сопротивление, но у них не получалось.

Действительно, были сложности в судействе, но в сегодняшнем матче понятно, что наши ребята на голову выше соперников. Надо сказать, что также нам помогли удача, родные стены и любовь к болельщикам. Мы несколько раз выигрывали по пенальти, это говорит, что удача была на нашей стороне", — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира 2021 года. Россияне в финальном матче переиграли команду Японии со счетом 5:2.