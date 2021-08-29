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Президент ФИФА отметил уровень организации чемпионата мира по пляжному футболу в России

21:24
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Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил уровень организации чемпионата мира по пляжному футболу в России. Турнир прошел в Москве.

«Три года назад был лучший чемпионат мира по футболу в истории, сейчас тут прошел лучший чемпионат мира по пляжному футболу», — заявил Инфантино.

Сборная России в воскресенье в финале чемпионате мира в Москве победила команду Японии со счетом 5:2. Для россиян этот титул стал третьим в истории.

(Антон Иванов)

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