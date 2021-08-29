Президент ФИФА отметил уровень организации чемпионата мира по пляжному футболу в России
21:24
Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил уровень организации чемпионата мира по пляжному футболу в России. Турнир прошел в Москве.
«Три года назад был лучший чемпионат мира по футболу в истории, сейчас тут прошел лучший чемпионат мира по пляжному футболу», — заявил Инфантино.
Сборная России в воскресенье в финале чемпионате мира в Москве победила команду Японии со счетом 5:2. Для россиян этот титул стал третьим в истории.
(Антон Иванов)
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