Президент ФИФА отметил уровень организации чемпионата мира по пляжному футболу в России

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил уровень организации чемпионата мира по пляжному футболу в России. Турнир прошел в Москве.

«Три года назад был лучший чемпионат мира по футболу в истории, сейчас тут прошел лучший чемпионат мира по пляжному футболу», — заявил Инфантино.

Сборная России в воскресенье в финале чемпионате мира в Москве победила команду Японии со счетом 5:2. Для россиян этот титул стал третьим в истории.

(Антон Иванов)