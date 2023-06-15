Пути Шведа и ЦСКА вновь разошлись. Дальше Китай, «Зенит» или Евролига?

Два года Алексей показывал блестящую игру, но так и не выиграл трофей для армейцев.

На фоне новостей вокруг фигурантов уголовного дела Алексея Шведа многие не придали значения истекающему контракту защитника ЦСКА. По информации «СЭ», босс армейцев Андрей Ватутин лично встретился со Шведом в Москве, дав ему понять, что клуб не сможет удовлетворить его финансовые запросы. А та зарплата, которую может предложить столичный клуб на сезон-2023/24, будет обидной для игрока такого уровня. Таким образом, следующий сезон Алексей начнет в другой команде. При этом высока вероятность, что лучший российский игрок последнего десятилетия покинет Единую лигу ВТБ.

Без титулов

В июле 2021 года Швед присоединился к ЦСКА в статусе свободного агента. Посмотреть на него в составе команды, которая борется за все возможные титулы, было невероятно интересно. Но после возвращения в ЦСКА защитнику не отводилась роль первой скрипки. Игровое время заметно сократилось (по сравнению с «Химками»), а возможности атаковать оказались лимитированными. Швед не стал заменой Майку Джеймсу, а рассматривался лишь одной из опций в атаке. За полгода Алексей выдал всего несколько ярких перформансов в Евролиге. Он отрабатывал в защите, был максимально командным игроком, но без былого блеска и снайперской бесшабашности.

Андрей Ватутин и Алексей Швед. Фото ПБК ЦСКА

Лидером же команды был Даниэль Хэкетт. Во многом благодаря итальянцу армейцы шли в зоне плей-офф Евролиги. Когда у него не шла игра, то ЦСКА зачастую проигрывал конкурентам. Боссы красно-синих понимали, что надо как-то исправлять ситуацию, и в итоге все-таки смогли подписать Кевина Пангоса. Звездный канадец стал игроком московского клуба 23 февраля, но по известным причинам до России так и не добрался. А Хэкетт и еще два важных игрока задней линии — Иффе Лундберг и Марюс Григонис — решили покинуть ЦСКА.

Так Алексей снова получил карт-бланш в атаке, став тем Шведом, к которому мы все привыкли в последние годы. Он раскрепостился и заиграл всеми красками своего таланта. А его связка с Николой Милутиновым наконец-то стала работать так, как этого хотел Димитрис Итудис в начале сезона. Пик-н-роллы россиянина и серба наводили страх на все команды Лиги ВТБ. А когда в строй вернулся Уилл Клайберн, а также в систему быстро встроился Каспер Уэйр, ЦСКА вновь стал фаворитом сезона. Выиграли регулярный чемпионат, а затем уверенно прошли «Нижний Новгород» и «Локомотив-Кубань». В четвертьфинальной серии защитник набирал 17,7 очка, 3,7 подбора, 4,3 передачи и 2,7 перехвата, 47,6% с игры; в полуфинале — 20,0 очка, 4,5 подбора, 7,3 передачи, 2,5 перехвата, 41,0% с игры, 37,8% из-за дуги.

В финальном противостоянии с «Зенитом» армейцы оставались в игре благодаря связке Шведа и Милутинова. Алексей попадал из сложных ситуаций при любой опеке, а Никола продолжал стабильно делать дабл-даблы. ЦСКА повел 3:1, но сделать решающий шаг не получилось. Причем в седьмой игре хозяева вели «+6» перед стартом четвертой четверти, но потеряли Шведа. Россиянин сломал кисть и при всем желании уже ничем не мог помочь своим партнерам. Без него ЦСКА рассыпался и упустил титул.

В межсезонье ЦСКА не стал пользоваться опцией выхода из контракта защитника, а также сохранил Милутинова. Эта пара должна была вернуть титул в Москву в год столетия клуба. Но выиграть на заказ не получилось. Команда уверенно прошла регулярку (попутно установив рекорд, выиграв 24 матча подряд), но потеряла Шведа незадолго до старта плей-офф. Надрыв паховых связок вывел Алексея из строя почти на два месяца. Он вернулся к серии с «Локо», набирал форму через игры, но не смог помочь партнерам выйти в полуфинал (по ходу которого сломался и Милутинов). Краснодарцы, финишировавшие только на пятом месте в регулярке, выбили фаворита в овертайме седьмого матча (Швед набрал 28 очков, но закончил игру с показателем «-4»). После той встречи Алексей был дерзко избит в центре Москвы. Игрок связывает этот инцидент с тем, что нападавшие проиграли крупную сумму на ставках.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заманчивые предложения

Впрочем, даже если бы ЦСКА выиграл трофей в этом году, то не факт, что руководство смогло бы предложить новый контракт Шведу. Клуб испытывает финансовые трудности. По словам Андрея Ватутина, с начала пандемии бюджет сокращался уже четыре раза, а из-за сноса УСК ЦСКА армейцам приходится арендовать сразу три игровые арены (и помещение для офиса).

Так что в новом сезоне ЦСКА по-прежнему останется боеспособным коллективом, но, вероятно, без звезд первой величины. Впервые за долгие годы. Зато шансы проявить себя могут получить молодые воспитанники клуба: Филипп Гафуров, Владимир Карпенко, Антон Карданахишвили, Александр Евсеев. А лидерами коллектива могут стать Самсон Руженцев и Антон Астапкович.

Швед же займется поиском новой команды. В России контракт игрока может потянуть только «Зенит». Прямо сейчас гарантированные соглашения с сине-бело-голубыми на сезон-2023/24 имеют пять баскетболистов задней линии: Тайсон Картер (может вновь уйти в аренду), Трент Фрайзер, Георгий Жбанов, Денис Захаров, Андрей Топтунов. На днях сине-бело-голубые должны объявить о подписании соглашения с капитаном сборной России Тимофеем Герасимовым. Также опция продления контракта есть у Томаса Эртеля, и титулованный француз вряд ли от нее откажется (если Чави Паскуаль продолжит тренировать команду). Серьезная компания. Найдется ли в ней место еще и Шведу?

Впрочем, у Алексея есть вариант поехать в Китай. Местные клубы давно заинтересованы в его услугах. Чемпионат Китая длится около пяти месяцев — сезон здесь в два раза короче, чем в Европе. Это очевидный плюс для возрастных игроков. С другой стороны, в чемпионате CBA есть ограничение зарплат — максимум 7 миллионов долларов на всех легионеров. То есть вряд ли стоит рассчитывать на зарплату уровня НБА, но контракт на 2,5-3 миллиона Швед вполне может получить.

Наконец, нельзя исключать, что Алексей окажется в одном из клубов Евролиги. Швед по-прежнему в большом порядке и может принести пользу любому клубу Старого Света.