«Скинул более 30 кг, чтобы постараться вернуться в профи». Сложный путь бывшего игрока сборной России

Артем Вихров подписал контракт с «Динамо» после пятилетнего перерыва в карьере.

Артем Вихров возвращается в профессиональный баскетбол. Летом чемпион Универсиады-2013 и обладатель Кубка Станковича-2014 в составе сборной России подписал контракт с владивостокским «Динамо», с которым поборется за победу в суперлиге. Вихров — воспитанник петербургской баскетбольной школы. С 2011 по 2014 год выступал за люберецкий «Триумф». В 2014-м вместе с командой переехал в Петербург, где провел четыре сезона за «Зенит» (трижды стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ). В августе 2018-го Артем перешел в петербургский «Спартак», но уже в сентябре стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Тогда Вихров написал в своих социальных сетях: «Игра окончена! К черту баскетбол! Добро пожаловать в новую жизнь».

В интервью «СЭ» 30-летний защитник рассказал, как он изменил свое отношение к игре и насколько тяжело проходило его восстановление на пути к отличной форме.

Стал более зрелым психологически

— В межсезонье почти у всех баскетболистов наступает полноценный отпуск, но ты продолжаешь тренироваться.

— Да, сейчас готовлюсь к финалу турнира Виктора Кейру B1BOX по баскетболу 1х1, который намечен на 6 июля. После этого возьму пару недель отпуска и уже начну полноценно готовиться к сезону. Не мало? Я свое уже отдохнул, так что двух недель будет вполне достаточно.

— Помнишь день, когда решил вернуться в профи? Или как-то постепенно к этому шел?

— Определенного дня точно не было. Когда ты находишься в плохих кондициях, то очень трудно представить, что ты проснешься и пойдешь на тренировку. Так что двигался к этому решению шаг за шагом. У меня был тяжелый период в жизни. Понимал, что нужно кардинально меняться, чтобы вылезти из этого состояния. И возвращение в спорт было оптимальным выбором. Спорт всегда помогает отвлекаться от личных проблем, концентрироваться на одном деле.

Прийти на первую тренировку после долгого перерыва было очень сложно. Но я преодолел свой страх, а дальше все пошло по накатанной.

Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

— Правильно я понимаю, что ты начал с баскетбола 3х3?

— Да, но с ребятами из «ЦОП-Нева» я тренировался буквально два-три месяца. Съездил на один турнир в качестве резервного игрока. Не успел прочувствовать эту дисциплину. Потом появились некоторые проблемы со здоровьем, и с февраля по август прошлого года мне нельзя было тренироваться. То есть, по сути, я начал свой полноценный тренировочный процесс только в августе 2022 года.

— Как тебе формат 3х3, было бы интересно закрепиться там, если бы наши команды продолжали играть в международных турнирах?

— Мне интересны все форматы. За последний год я поиграл 3х3 на два кольца, 1х1 на одно кольцо, 1х1 на два кольца. Участвовал во всех форматах, но пока чувствую, что еще готов быть полезным в классическом баскетболе.

— За пять сезонов вне игры изменилось ли твое восприятие баскетбола?

— Я стал более зрелым психологически. У меня было много времени проанализировать свою профессиональную карьеру. Ее первую часть, скажем так. Я честно поговорил с собой, осознал, что не всегда дорабатывал, не всегда правильно относился к восстановлению. Мог провести тренировку и сразу пойти домой, а на следующий день вновь заниматься как ни в чем не бывало. Сейчас пришло понимание, что восстановлению надо уделять гораздо больше времени. И другим мелочам, из которых и складывается общий успех. На них и делаю акцент. Физическую форму я себе вернул. Сейчас мой вес такой же, как и девять лет назад, когда я приходил в «Зенит».

— Серьезно пришлось сбросить?

— Мы начинали с веса 121 км. Это моя «пиковая» форма. Изначально план был похудеть до 100 кг. Очень сложно к нему шел: питание по калориям, постоянные кардиотренировки. Ближе к «сотке» понял, что тело хорошо меня слушается, вернулся здоровый метаболизм. Организм выздоровел, поэтому я спокойно скинул до 88 килограммов. Всего более 30 кг. И сейчас легко удерживаю рабочий вес.

Сергей Моня и Артем Вихров. Фото Никита Успенский, «СЭ»

Финальная цель — подписать контракт с клубом Единой лиги

— Кто больше всего помог тебе в этом непростом пути?

— К моему восстановлению приложили руки многие люди, но особо выделю троих. Тренер Александр Шалыгин на протяжении года безвозмездно занимался моей физической формой. Очень ему благодарен. Хотя я тоже немного ему помог, выступая за его любительскую команду. Виталия Безрукова — тренера по индивидуальной подготовке. Он очень тщательно занимался моим техническим арсеналом и сильно помог вернуть уверенность в себе. Ну и, конечно, огромная благодарность моему агенту Вадиму Михалевскому. Ему удалось вернуть меня в профессиональный спорт, конечный результат за ним.

— С Михалевским вы стали работать в марте 2023 года. Почему выбрал именно его?

— Один из моих лучших друзей Александр Разумов довольно давно сотрудничает с Вадимом. Когда он узнал о моем желании вернуться, а я набрал форму и выглядел как спортсмен, то он посоветовал набрать Вадиму. Понимал, что друг плохого не посоветует. Да, и я помню, что Вадим всегда сотрудничал с топ-игроками. В итоге очень рад, что сделал такой выбор.

— В «Динамо» собирается серьезная компания. Замахнетесь на победу в суперлиге?

— Надеюсь на это, поэтому и выбрал «Динамо». Еще важным фактором стала фигура Эдуарда Сандлера. Он всегда импонировал мне как баскетбольный функционер. У него философия победителя, человека с амбициями. Я такой же. Поэтому надеюсь, что наше сотрудничество принесет высокий результат.

— Ваша цель вернуться в Лигу ВТБ или не загадываете так далеко?

— Финальная цель — подписать контракт с клубом Единой лиги. Но на пути к ней есть промежуточные этапы. Поиграть в суперлиге — один из них.

Мэтт Дженнинг и Артем Вихров. Фото Global Look Press

— За эти пять лет у тебя была какая-то интересная работа, бизнес? Возможно, не связанный со спортом.

— У меня остался магазин баскетбольной обуви. Он продолжает функционировать. А в целом, скорее, нет. Это был темный период, о котором я пока не готов рассказывать. Придет время, и мы еще все обсудим.

— За время твоего отсутствия есть ощущение, что интерес к баскетболу в стране стал немного выше?

— Сменяемость чемпиона в Лиге ВТБ позитивно отразилась на внимании к баскетболу. Все-таки когда есть гегемония одной команды, то интерес будет угасать. Кому интересно смотреть чемпионат, где ЦСКА на две головы сильнее всех? Сейчас появилась интрига, и это круто. Но в целом отсутствие еврокубков, международных турниров с участием сборных в любом случае негативно сказывается на популярности. Вряд ли молодое поколение выберет баскетбол, понимая, что практически нет международных перспектив.

— Возможно, отъезд кого-то из наших молодых талантов в НБА станет ориентиром для молодых ребят?

— Если честно, то я очень плохо знаю наше молодое поколение. Но думаю, что в нынешних реалиях россиянам будет очень тяжело подписать контракт с НБА. Исключительно из-за политики. Буду рад ошибаться.