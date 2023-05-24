«За этот сезон я вырос как игрок и как личность». Руженцев — о первом годе в ЦСКА, похвале Кириленко и «Финале четырех»

21-летний форвард доказал, что способен стать ключевым игроком армейцев.

В завершившемся плей-офф Единой лиги ВТБ Самсон Руженцев стал одним из лидеров баскетбольного ЦСКА. Да, в составе армейцев уже нет легионеров уровня Милоша Теодосича, Нандо Де Коло или Джей Ар Холдена, но в любом случае это очень крутое достижение для 21-летнего форварда. Вот что в недавнем интервью «СЭ» про воспитанника московского баскетбола говорил Андрей Кириленко: «Руженцев начинал сезон игроком, выходившем на пять-шесть минут со скамейки, а закончил баскетболистом стартовой пятерки. В ряде матчей вел партнеров за собой. В нем я вижу огромный потенциал».

Мы встретились с Самсоном на закрытии сезона ЦСКА, которое прошло на прогулочном лайнере по Москве-реке. В интервью «СЭ» баскетболист рассказал, что доволен своими личными достижениями (в феврале выиграл конкурс по броскам сверху на Матче звезд), объяснил почему у него нет фотографий со звездами НБА и поделился планами на лето.

Если бы мы ушли в отпуск после поражения от «Локо» — было бы гораздо печальнее

— Как отнеслись к словам Кириленко, особо выделившего вас среди молодых игроков?

— Андрей Кириленко — легенда российского баскетбола. Возможно, лучший наш баскетболист за всю историю. Поэтому, конечно, приятно услышать от него похвалу. Рад, что он выделил меня, но сам понимаю, что мне еще есть над чем работать.

— Завершать сезон с бронзой — разочарование? Наверняка, приходили в ЦСКА за титулами.

— Конечно, это не тот результат, на который мы все рассчитывали. Особенно после такой классной регулярки. Но бронза — лучше, чем ничего. У меня были очень позитивные эмоции, когда мы закончили сезон. Выиграли серию у «Зенита». Нашего прямого конкурента, с качественным ростером. Если бы мы ушли в отпуск после поражения от «Локо» — было бы гораздо печальнее.

— Тяжело было настраиваться на серию за третье место?

— Первый матч дался нам нелегко. Это было видно всем (ЦСКА уступил дома с разницей «-18», — «СЭ»). Но потом собрались всей командой, обсудили ситуацию и решили, что надо быть профессионалами до конца, закончить нашу работу. Собрались и показали то, что и должны были показать.

— Понятно, что результат команды стоит во главе угла, но что скажите про свой личный прогресс?

— Всегда можно сыграть лучше, нужно стремиться к идеалу, но в целом у меня был хороший сезон в плане развития. Я вырос как игрок и как личность. Надеюсь, дальше больше.

— Чего ЦСКА не хватило в серии с «Локомотивом-Кубань»?

— Сложный вопрос. Думаю, сказалась нехватка стабильности (после долгой паузы). Моментами играли хорошо, момента действовали так, как будто нас подменили. Это была очень тяжелая серия.

— «Локо» весь плей-офф делал невероятные камбэки...

— Они молодцы. Придерживались своего стиля игры на протяжении всей серии с нами. Это команда, с которой ты можешь повести с крупной разницей в начале матча, но это ничего не будет значить. Надо быть сконцентрированным все 40 минут. Потому что знаешь, они не отступят тебя, пока не прозвучит финальный свисток.

Можно было сфотографироваться с Леброном, но это не мое

— Тренировочный процесс в ЦСКА и белградской «Меге» сильно отличаются друг от друга (в сезоне-2021/22 Руженцев провел 21 матч в Адриатической лиге, набирал в среднем 6,8 очка при 50% попадания трехочковых)?

— Да, отличия кардинальные. У «Меги» очень молодая команда, там ты в основном учишься от тренера. Владе Йованович очень многое мне дал в прошлом сезоне. И там было больше командных тренировок. Мы молодая команда и нам надо было брать количеством проделанной совместной работы. В ЦСКА тренировок было поменьше, но я учился от каждого. Все-таки я самый молодой игрок команды, а рядом есть Курбанов, Антонов, Швед, Уэйр... Впитывал информацию. Многому научился не только от тренера, но и от партнеров.

— Александр Щербенев рассказывал, что у него есть совместное детское фото со Шведом. У вас тоже?

— Нет. Я бывал на матчах Лехи, видел, как играет Кириленко, но не фотографировался с ними. У меня никогда не было огромного стремления пойти взять автограф, сфотографироваться. Не воспринимал себя как фанат, а хотел стать профессиональным баскетболистом, который играет на том же уровне.

— А в США тоже не фотографировались со звездами НБА (в Америке Самсон закончил школу «Хэмилтон Хайтс», поступил в университет «Флорида», где провел один сезон в NCAA)?

— Видел многих. Рассела Уэстбрука, Дуэйна Уэйда, Кармело Энтони, Леброна Джеймса... Сын Леброна играл в этом же зале, что и мы. При желании можно было сфотографироваться, но это не мое.

Думаю, у Демина большое будущее

— Удалось посмотреть «Финал четырех» Евролиги? Кого бы выделили?

— Пропустил только игру за третье место. Меня впечатлил Рокас Йокубайтис. Молодой баскетболист, но уже играет важную роль в «Барселоне», не стесняется брать игру на себя на такой стадии турнира, не проседает. Эди Тавареш — просто монстр. Без него «Реал» бы не выиграл Евролигу. В целом были интересные игры, особенно финал, закончившийся чумовым броском Серхио Юля. По очень сложной траектории. Мне кажется, в этом и заключается величие. В самый нужный момент Юль показал, что он тот баскетболист, который может решать. Огромное уважение ему и всей организации мадридцев.

— Евролигу U-18 также выиграл «Реал», где блистал наш соотечественник Егор Демин. Пересекались с ним?

— С Деминым пересекались на площадке, когда про него еще мало кто знал. Он только начинал раскрываться. Сейчас это перспективный игрок, за которым следят скауты со всего мира. Думаю, у него большое будущее. Егор прогрессирует, становится очень разносторонним и стабильным игроком. Слежу за его успехами.

— Какие у вас планы на лето?

— Сначала сборная. С 29 мая по 12 июня мы проведем сбор. Затем слетаю в Сербию, повидаюсь со своим агентом, потренируюсь на базе «Меги». Планирую серьезно спрогрессировать за летом. Повторюсь, мне есть над чем работать.

— Как вам идея продолжить праздновать столетие клуба на борту корабля Winliner с болельщиками команды?