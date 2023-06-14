Обвиняемые по делу Шведа — на свободе. Они признали вину и получат условный срок?

Новый поворот в дерзком нападении на лучшего баскетболиста России последнего десятилетия.

По информации «СЭ», фигурантам дела об избиении призера Олимпийских игр-2012, лучшего снайпера чемпионата Европы-2017 Алексея Шведа Князю и Рамзину Амираслановым, а также Глебу Писареву изменили меру пресечения на не связанную с заключением под стражу. Троих фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде до решения суда. Напомним, что Рамзину Амирасланову 17 лет, Князю Амирасланову и Глебу Писареву — по 20. Четвертый обвиняемый — 31-летний Юсуф Мирашуров — остается под стражей.

До десяти

Напомним, что в ночь на 2 мая Швед был избит в уличной драке у одного из ресторанов в центре Москвы, баскетболист получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Сам игрок считает, что конфликт произошел на фоне того, что группа нападавших (Швед утверждает, что речь о компании более десяти человек) проиграла большую сумму на ставках. В тот день ЦСКА, считавшийся фаворитом, проиграл решающий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ «Локомотиву-Кубань» в Москве. Защитник уверен, что с ним просто хотели поквитаться за это поражение, жестоко избив.

Адвокаты обвиняемых утверждают, что конфликт изначально произошел между Рамзином и женой Алексея Шведа Анастасией Зиадитдиновой. Якобы Анастасия обидела Амирасланова, в том числе по национальному признаку. Супруга уверяет, что не допускала никаких оскорблений («У меня папа татарин, мусульманин, дедушка мулла в мечети, я татарка. У Леши лучший друг чеченец»), а также поддерживает версию Алексея про проигранные ставки («Мы из-за него проиграли, Алексей Швед играть не умеет, он отстой»).

Баскетболист вступился за свою супругу, и словесная перепалка вскоре переросла в драку. По версии следствия, Рамзин Амирасланов сделал подсечку Шведу. Юсуф Мирашуров (водитель Рамзина) увидел, что его подопечный конфликтует со спортсменом, поспешил на помощь, и нанес два удара в теменную область головы баскетболиста ЦСКА. Вторым потерпевшим по делу признан Артем Лопатин, друг Шведа, шеф-повар ресторана, рядом с которым произошла драка. Он, увидев драку, вступился за своего товарища. По его словам, он получил удары от Глеба Писарева и Князя Амирасланова. Отец Писарева заявил СМИ, что это [появление в деле второго потерпевшего] сделано специально, ибо следствие хочет квалифицировать преступление как совершенное группой лиц.

Алексей Швед на матче ЦСКА после нападения. Фото ПБК ЦСКА

5 мая Пресненский межрайонный суд арестовал Князя и Рамзина Амираслановых, также Глеба Писарева на два месяца. На следующий день был арестован и Юсуф Мирашуров. Его обнаружили в аэропорту Жуковский при попытке покинуть Россию. И если Мирашуров продолжает находиться под стражей, то трое других обвиняемых отпущены под подписку о невыезде до решения суда.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов объясняет, почему так могло произойти.

«Следствие могло обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения в связи с определенными обстоятельствами — признание вины и так далее, любое обстоятельство, — пояснил адвокат в интервью «Газета.Ru». — Как правило, если следователь обращается с подобным ходатайством, то примерно в 90 процентах случаев судом они удовлетворяются — как под стражу, так и об изменении меры пресечения.

Вообще, когда новость появилась, что подозреваемые задержаны, я сильно удивился, потому что дело было возбуждено по пункту Д части 2 статьи 112 Уголовного кодекса, то есть причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Наказание — до пяти лет лишения свободы. Данное нарушение считается преступлением средней тяжести. Я удивился, что подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Как правило, по преступлениям средней тяжести такая мера пресечения избирается крайне редко, потому что, вероятнее всего, по данному преступлению суд вынесет условный срок. В настоящее время, как я предполагаю, уже обвиняемые дали признательные показания, сотрудничают со следствием, может, пошли на сделку со следствием. В обмен на это им изменили меру пресечения".

Если же преступление следствие квалифицирует как преступление группой лиц из хулиганских побуждений, тогда наказание может серьезно ужесточиться. «Это пункт Д части 2 статьи 111 Уголовного кодекса, наказание — до десяти лет лишения свободы, — продолжил Максим Калинов. — Все зависит от судебно-медицинской экспертизы».

Алексей Швед. Фото ПБК ЦСКА

В статусе свободного агента

Отметим, что сам Швед пошел на поправку. Хотя вчера в СМИ и распространились слова официального представителя защитника Обрада Фимича, якобы заявившего, что у Шведа в голове обнаружили тромб после уличной драки.

«Не понял, откуда это взялось, — подчеркнул «СЭ» агент. — Какой тромб в голове Алексея? Я не говорил такие слова ни одному российскому журналисту. Повторное КТ не показало никаких проблем. Понятно, что совсем бесследно для здоровья эти побои пройти не могут, но динамика выздоровления идет хорошо. Как я говорил ранее, врачи дают оптимистичные прогнозы. Уже в июле Швед сможет проводить тренировки с мячом».

Контракт Шведа с ЦСКА подошел к концу, и похоже, Алексею придется искать себе новую команду. Президент армейцев Андрей Ватутин дал понять, что в связи с сокращением бюджета у клуба вряд ли будет возможность подписать новый контракт с дважды лучшим снайпером Евролиги.

«В течение года-двух необходимо сбалансировать финансовую ситуацию, «больших» приобретений ждать не стоит, — сказал Ватутин в интервью сайту matchtv.ru. — По той же причине не имеем возможности предложить Алексею Шведу деньги, которые он заслуживает. Да, сейчас не лучшее время в истории клуба, но верим, что черная полоса не навсегда. Надо воспринимать ее как вызов, будем работать еще больше. Деньги решают многое, но не все: их можно заменить страстью, желанием, упорством».

В новом клубе Алексею, наверняка, придется пройти комплексный осмотр головы перед подписанием контракта.