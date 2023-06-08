«Нечего было играть в России, тупой идиот». Шведы затравили своего лучшего баскетболиста
Шведский баскетболист Йонас Йеребко попал в тяжелую ситуацию из-за выступлений за российский клуб. Спортсмен провел 10 сезонов в НБА, но затем, не получив конкретных предложений, перебрался в «Химки». В январе 2021 года форвард покинул подмосковный клуб, а в начале 2022 года подписал краткосрочный контракт с ЦСКА. За москвичей Йеребко отыграл до конца прошлого сезона, после чего покинул Россию. Но после этого Йонас так и не смог найти себе новый клуб. Кроме того, лучший игрок в истории Швеции столкнулся на родине с самой настоящей травлей и дискриминацией — и все из-за выступлений в России.
Черный список
О своей тяжелой ситуации Йеребко рассказал в своих социальных сетях. Накануне игрок написал, что был бы счастлив получить поддержку от шведской федерации в национальный день Швеции. А затем поделился откровениями со своими подписчиками. По словам игрока, Шведский баскетбольный союз включил его в «черный список» и не дает никаких комментариев по его ситуации.
«То, что начиналось как отстранение, превратилось в попадание в «черный список» Шведской федерации баскетбола. Руководство не дает никаких ответов. Хотя я многое сделал для страны, разве не заслужил эти ответы?» — написал баскетболист.
Некоторые пользователи выразили спортсмену слова поддержки:
«Бро, мне очень жаль».
«Свободу парню! Проявите уважение».
Но некоторые все же опустились до критики:
«Нечего было играть в России, тупой идиот».
«Стыдно делить с тобой гражданство».
«Повзрослей и возьми на себя ответственность за свои действия, черт возьми».
Неправильное решение
По словам самого Йонаса, он не получил от национальной федерации никаких комментариев по своей ситуации. Но со слов представителей организации следует, что в самом баскетбольном союзе ждут от игрока конкретных действий. А именно — извинений за контакт с российским клубом.
«Я до сих пор не видел, чтобы он высказался о том, что решение перейти в ЦСКА было неправильным. Нам было ясно, что у нас нет проблем с человеком Йонасом Йеребко, но не с выбором, который он сделал», — заявил гендиректор Шведской федерации баскетбола Фредрик Юламо Sportbladet.
Йонас покинул ЦСКА летом 2022 года, отыграв за клуб всего три месяца. Даже тогда шведские СМИ критически отреагировали на новость о контракте, называя его решение выступать за российский клуб спорным. Шведский баскетбольный союз также был категоричным, исключив Йеребко из национальной команды из-за его выбора завершить сезон в России. Фредрик Юламо, генеральный секретарь организации, заметил, что это решение противоречит ценностям федерации. Также уточнялось, что возвращения игрока в сборную не планируется.
Туманное будущее
Судя по социальным сетям, последнее время 36-летний баскетболист проживает в Детройте, штат Мичиган. И продолжает пребывать в статусе свободного агента. У Йонаса есть супруга и трое детей, а значит, такое положение не может его удовлетворять. За свою карьеру игрок получил внушительный опыт в НБА: выступал за «Детройт Пистонс» (2009-2015), «Бостон Селтикс» (2015-2017), «Юта Джаз» (2017-2018) и «Голден Стэйт Уорриорз» (2018-2019). Он стал лучшим баскетболистом в истории Швеции — первым шведом в НБА.
Но теперь собственная страна травит его: причем не только спортивные чиновники, но и простые люди. Стоит просто зайти в социальные сети баскетболиста. Контакта с собственной баскетбольной ассоциацией у него явно нет. Хоть организация и утверждает обратное.
«Нет контактов? Это неправда. Наш председатель провела с ним цифровую встречу чуть больше месяца назад, чего он и хотел. Мы всегда готовы встречаться с Йонасом, если он того захочет. Итак, эта встреча состоялась, а затем у нас с ним был — по общему признанию, довольно короткий, но все же — эсэмэс-диалог несколько недель назад», — утверждает генеральный секретарь союза Фредрик Юламо.
Но, судя по сообщениям шведских СМИ, передающих слова Юламо, для исправления ситуации спортсмену придется извиниться за свои выступления в России. Станет ли он это делать — вопрос, который, похоже, решит судьбу лучшего шведского баскетболиста.