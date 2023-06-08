«Нечего было играть в России, тупой идиот». Шведы затравили своего лучшего баскетболиста

Йонас Йеребко не может найти клуб после возвращения из России.

Шведский баскетболист Йонас Йеребко попал в тяжелую ситуацию из-за выступлений за российский клуб. Спортсмен провел 10 сезонов в НБА, но затем, не получив конкретных предложений, перебрался в «Химки». В январе 2021 года форвард покинул подмосковный клуб, а в начале 2022 года подписал краткосрочный контракт с ЦСКА. За москвичей Йеребко отыграл до конца прошлого сезона, после чего покинул Россию. Но после этого Йонас так и не смог найти себе новый клуб. Кроме того, лучший игрок в истории Швеции столкнулся на родине с самой настоящей травлей и дискриминацией — и все из-за выступлений в России.

Черный список

О своей тяжелой ситуации Йеребко рассказал в своих социальных сетях. Накануне игрок написал, что был бы счастлив получить поддержку от шведской федерации в национальный день Швеции. А затем поделился откровениями со своими подписчиками. По словам игрока, Шведский баскетбольный союз включил его в «черный список» и не дает никаких комментариев по его ситуации.

«То, что начиналось как отстранение, превратилось в попадание в «черный список» Шведской федерации баскетбола. Руководство не дает никаких ответов. Хотя я многое сделал для страны, разве не заслужил эти ответы?» — написал баскетболист.

Некоторые пользователи выразили спортсмену слова поддержки:

«Бро, мне очень жаль».

«Свободу парню! Проявите уважение».

Но некоторые все же опустились до критики:

«Нечего было играть в России, тупой идиот».

«Стыдно делить с тобой гражданство».

«Повзрослей и возьми на себя ответственность за свои действия, черт возьми».

Эрик Бакнер и Йонас Йеребко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Неправильное решение

По словам самого Йонаса, он не получил от национальной федерации никаких комментариев по своей ситуации. Но со слов представителей организации следует, что в самом баскетбольном союзе ждут от игрока конкретных действий. А именно — извинений за контакт с российским клубом.

«Я до сих пор не видел, чтобы он высказался о том, что решение перейти в ЦСКА было неправильным. Нам было ясно, что у нас нет проблем с человеком Йонасом Йеребко, но не с выбором, который он сделал», — заявил гендиректор Шведской федерации баскетбола Фредрик Юламо Sportbladet.

Йонас покинул ЦСКА летом 2022 года, отыграв за клуб всего три месяца. Даже тогда шведские СМИ критически отреагировали на новость о контракте, называя его решение выступать за российский клуб спорным. Шведский баскетбольный союз также был категоричным, исключив Йеребко из национальной команды из-за его выбора завершить сезон в России. Фредрик Юламо, генеральный секретарь организации, заметил, что это решение противоречит ценностям федерации. Также уточнялось, что возвращения игрока в сборную не планируется.

Фото Global Look Press

Туманное будущее

Судя по социальным сетям, последнее время 36-летний баскетболист проживает в Детройте, штат Мичиган. И продолжает пребывать в статусе свободного агента. У Йонаса есть супруга и трое детей, а значит, такое положение не может его удовлетворять. За свою карьеру игрок получил внушительный опыт в НБА: выступал за «Детройт Пистонс» (2009-2015), «Бостон Селтикс» (2015-2017), «Юта Джаз» (2017-2018) и «Голден Стэйт Уорриорз» (2018-2019). Он стал лучшим баскетболистом в истории Швеции — первым шведом в НБА.

Но теперь собственная страна травит его: причем не только спортивные чиновники, но и простые люди. Стоит просто зайти в социальные сети баскетболиста. Контакта с собственной баскетбольной ассоциацией у него явно нет. Хоть организация и утверждает обратное.

«Нет контактов? Это неправда. Наш председатель провела с ним цифровую встречу чуть больше месяца назад, чего он и хотел. Мы всегда готовы встречаться с Йонасом, если он того захочет. Итак, эта встреча состоялась, а затем у нас с ним был — по общему признанию, довольно короткий, но все же — эсэмэс-диалог несколько недель назад», — утверждает генеральный секретарь союза Фредрик Юламо.

Но, судя по сообщениям шведских СМИ, передающих слова Юламо, для исправления ситуации спортсмену придется извиниться за свои выступления в России. Станет ли он это делать — вопрос, который, похоже, решит судьбу лучшего шведского баскетболиста.