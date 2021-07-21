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«Зенит» объявил о продлении контракта с центровым Пушковым

21:30
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«Зенит» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с центровым Антоном Пушковым. Новое соглашение с 32-летним баскетболистом рассчитано на 2 года.

«Я очень рад, что «Зенит» решил продлить контракт со мной, так как для меня команда и город стали уже родными.  Сейчас у «Зенита» начинается новая дорога по покорению Евролиги во главе с одним из лучших  тренеров Европы Хавьером Паскуалем. Счастлив быть в этом составе и вносить свой вклад в наши победы», — цитирует Пушкова официальный сайт клуба.

 

Пушков выступает за петербургский клуб с 2015 года. Он является рекордсменом клуба по сыгранным матчам и количеству выполненных данков.

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/07/21/anton-pushkov-s-nami/

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