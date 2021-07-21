«Зенит» объявил о продлении контракта с центровым Пушковым
«Зенит» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с центровым Антоном Пушковым. Новое соглашение с 32-летним баскетболистом рассчитано на 2 года.
«Я очень рад, что «Зенит» решил продлить контракт со мной, так как для меня команда и город стали уже родными. Сейчас у «Зенита» начинается новая дорога по покорению Евролиги во главе с одним из лучших тренеров Европы Хавьером Паскуалем. Счастлив быть в этом составе и вносить свой вклад в наши победы», — цитирует Пушкова официальный сайт клуба.
Пушков выступает за петербургский клуб с 2015 года. Он является рекордсменом клуба по сыгранным матчам и количеству выполненных данков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/07/21/anton-pushkov-s-nami/
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