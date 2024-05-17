Козин сменил Лукича на посту главного тренера «Пари НН»

Сергей Козин стал новым главным тренером «Пари НН», сообщает пресс-служба баскетбольного клуба. 40-летний специалист сменил на данном посту серба Зорана Лукича.

Отмечается, что контракт с Козиным рассчитан до конца сезона-2027/28. Ранее он был ассистентом Лукича в нижегородской команде.

«Мы будем стараться собрать боевую команду, сплав молодости и опыта. В прошедшем сезоне мы сделали ставку на более опытных игроков, но в будущем сезоне будем стараться омолаживать состав», — рассказал Козин про вектор развития команды после своего назначения.

В сезоне-2023/24 «Пари НН» не удалось отобраться в зону плей-ин из группы «Б».