ЦСКА дома в Москве примет «Зенит» в шестом матче серии полуфинала Единой лиги ВТБ 19 мая. Встреча на арене «Мегаспорт» начнется в 16.30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Зенит» можно будет бесплатно и в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Начало — в 16.30 мск. Игру также покажут на телеканале «Старт», на сайте Единой лиги ВТБ и в онлайн-платформе «Oкко Спорт» по платной подписке.

Счет в серии до четырех побед — 3-2 в пользу армейцев. Ранее, 16 мая, ЦСКА в Санкт-Петербурге одержал победу над «Зенитом» со счетом 99:73.

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