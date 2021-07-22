«Парма» подписала контракт с Артемом Параховским
«Парма» объявила о подписании контракта с центровым Артемом Параховским.
Соглашение с 33-летним белорусом рассчитано до конца сезона-2021/22.
? БК «ПАРМА» подписал контракт с центровым сборной Беларуси Артёмом Параховским (211 см, 33 года). Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022.— Basketball club «PARMA» (@parmabasket) July 22, 2021
Подробности: https://t.co/eLmjqZmNw7 pic.twitter.com/fJk2SH2b5m
В сезоне-2020/21 Параховский выступал за «Цмоки-Минск» и «Андорру».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю