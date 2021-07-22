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«Парма» подписала контракт с Артемом Параховским

09:58
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«Парма» объявила о подписании контракта с центровым Артемом Параховским.

Соглашение с 33-летним белорусом рассчитано до конца сезона-2021/22.

В сезоне-2020/21 Параховский выступал за «Цмоки-Минск» и «Андорру».

Дополнительная информация:

https://parmabasket.ru/news/5/73767/

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Иван Торопцев все материалы автора

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