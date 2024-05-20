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Уэйр: «С кем бы хотелось сыграть в финале? Без разницы»

Уэйр поделился мнением о финальной серии
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр в интервью «СЭ» подчеркнул, что преимущество своего паркета в финальной серии не будет иметь решающее значение.

— Как ваше самочувствие? Два месяца назад вы перенесли операцию на стопе, но уже вновь стали спасителем команды.

— День за днем чувствую себя все лучше и лучше. Если сохраню этот ритм, то буду в оптимальной форме к финалу. Там вы увидите мою лучшую версию.

— С кем бы хотелось сыграть в финале? Взять реванш у «Локо» или сразиться с действующими чемпионами?

— Без разницы. Это две очень сильные команды, в обоих коллективах играют мои друзья. Будет приятно сразиться с ними за Кубок Белова.

— Тот факт, что во втором полуфинале будет седьмой матч, сыграет на руку ЦСКА?

— Да нет. Думаю, обе команды успеют подготовиться к финалу. Вопрос в том, будет ли у нас преимущество своего паркета, но в целом это не так критично (УНИКС имеет более высокий «посев», «Локомотив-Кубань» — более низкий. — Прим. «СЭ»). Серия с «Зенитом» это показала.

«В финале вы увидите лучшую версию Каспера». Уэйр — о развязке сезона Лиги ВТБ

БК Зенит
БК ЦСКА
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