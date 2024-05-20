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Уэйр о 20 очках за четверть в матче с «Зенитом»: «Я счастливчик»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр в интервью «СЭ» отметил вклад в партнеров в итоговую победу над «Зенитом» в полуфинале Лиги ВТБ (4:2 — в серии).

— Антон Астапкович и другие ваши партнеры сказали, что вы спасли команду в шестой игру, набрав 20 очков во второй четверти. Что это было?

— Я счастливчик. Мне повезло во многих моментах. Исполнял сложные броски, с серьезным сопротивлением, но все залетало. Знаешь, бывают такие дни. Ну и, конечно, стоит отметить моих партнеров по команде. Они искали меня передачами, старались выводить на удобные позиции. Так что это общая заслуга. Мы тем и сильны. В шестой игре здорово сыграл я, в пятой — Мело [Тримбл], Тони [Джекири] и Оливье [Ханлан]. До этого лучшими были Ливио [Жан-Шарль] и Амат [Мбай]. На протяжении всей серии здорово смотрелись Астап и Ваня Ухов... Так что это командная победа во всех смыслах.

— Решающий момент серии — это пятый или шестой матч?

— Каждая игра была важна. Каждый эпизод. «Зенит» такая команда, что если показать свою слабость, то они сразу ею воспользуются. Дважды они буквально вынесли нас с паркета. Так что мое уважение сопернику, они дали настоящий бой. Хотя на этой стадии по-другому и быть не могло.

— Что скажете о концовке шестой игры в Москве?

— Аплодирую Саймону (Семен Антонов. — Прим. «СЭ»), который смог сделать перехват на ведении у Томаса Эртеля. Мело показал железные нервы, забил два очень важных мяча.

«В финале вы увидите лучшую версию Каспера». Уэйр — о развязке сезона Лиги ВТБ

БК Зенит
БК ЦСКА
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