«Локомотив-Кубань» и УНИКС сыграют в плей-офф Единой лиги ВТБ 19 мая

«Локомотив-Кубань» дома в Краснодаре примет казанский УНИКС в шестом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ 19 мая. Встреча пройдет на арене «Баскет-Холл». Начало — в 16.30 мск.

На канале «Матч Арена» в прямом эфире пройдет видеотрансляция поединка «Локомотив-Кубань» — УНИКС. Она начнется в 16.25 по московскому времени. Игру также покажут в онлайн-кинотеатре «Oкко Спорт», на сайте Единой лиги ВТБ и на телеканале «Старт».

Счет в серии до четырех побед — 3-2 в пользу клуба из Казани. Ранее, 16 мая, УНИКС дома победил «Локомотив-Кубань» со счетом 81:78.

Ознакомиться с расписанием матчей серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» можно на сайте «СЭ».

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