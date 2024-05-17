Ухов о замене Райковича на Пистиолиса: «Мы прибавили во многих компонентах»

Защитник ЦСКА Иван Ухов прокомментировал «СЭ» смену тренера в столичном клубе. Напомним, что незадолго до старта плей-офф уволенного Эмила Райковича сменил Андреас Пистиолис. Под руководством бывшего тренера «Галатасарая» армейцы выиграли четвертьфинальную серию у «Енисея» и находятся в шаге от выхода в финал (ведут 3:2 с «Зенитом»).

— Смена тренера взбодрила команду?

— Точно дала новый импульс. Да, это было рискованно. У Андреаса не было достаточно времени, чтобы полностью донести до нас свою философию, перестроить игру. Тем не менее мы прибавили во многих компонентах, стали играть более командно, организованно. И в защите, и в нападении. Так что могу сказать, что смена тренера пошла нам в плюс.

— Вы довольны своей игрой в плей-офф?

— Хотелось бы лучше. Где-то брать на себя больше бросков, поплотнее действовать в защите. Надеюсь, в следующих матчах дам коллективу больше пользы.

— Следите за другой серией?

— Да, видел первые четыре игры. Пятую — посмотрел хайлайты, так как мы играли одновременно. Могу сказать, что у Казани и Краснодара тоже очень напряженная серия. Очень интересно, чем она закончится. «Локо» при своих болельщиках вполне может сравнять счет (пока УНИКС впереди со счетом 3:2).

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