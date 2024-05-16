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«Зенит» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча плей-офф Единой лиги ВТБ

«Зенит» сыграет с ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ 16 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ливио Жан-Шарль, игрок БК ЦСКА.
Фото БК ЦСКА (М. Сербин)

«Зенит» встретится с ЦСКА в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ в четверг, 16 мая. Игра состоится на паркете КСК «Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию встречи «Зенит» — ЦСКА в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Страна» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на сайте Единой лиги ВТБ и на телеканале «Старт» и онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Счет в серии — 2-2.

Расписание матчей полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА читайте в нашем материале.

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Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
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