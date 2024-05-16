Юдин рассказал, что отказался от возвращения в тренерский штаб ЦСКА

Главный тренер «Зенита-2», известный в прошлом баскетболист Антон Юдин рассказал «СЭ» о своих амбициях работать в Лиге ВТБ. В завершившемся сезоне суперлиги фарм-клуб «Зенита», который состоит в основном из воспитанников академии баскетбола «Зенит», смог добраться до полуфинала плей-офф.

— После такого сезона ваши амбиции заключаются в том, чтобы поработать главным в Лиге ВТБ?

— Амбиции быть главным тренером клуба Лиги ВТБ сформировались уже давно. Но руководители российских клубов отвечали моим агентам, что мне не хватает опыта работы именно в роли наставника. Сейчас я отработал сезон в суперлиге, достаточно успешно, но не удивлюсь, что вновь не получу предложений попробовать свои силы на ступень выше. Естественно, я бы хотел пойти на повышение, но ситуация складывается так, как она складывается. Еще бы хотел выразить благодарность руководству «Зенита», что они поверили в меня, доверив фарм-команду.

— Кстати, когда Андреас Пистиолис возвращался в ЦСКА, то ходили разговоры, что он звал вас в свой штаб. Это правда?

— Да, обсуждали такой вариант с Андреасом, но я ответил, что сейчас не заинтересован в роли ассистента. Хотя многие недооценивают эту работу. Думают, что ассистент пришел на тренировку, поподавал мячи — и на этом его работа заканчивается. Поверьте, это далеко не так. Главный тренер очень сильно зависит от той команды помощников, которых он соберет вокруг себя.

— Назовите топ-3 тренеров, которые больше всего повлияли на вас.

— Отмечу Юре Здовца, в штабе которого началась моя тренерская карьера в петербургском «Спартаке». Для меня он пример специалиста, который был фундаментально очень подкован, готов к любым вызовам. В первый же год мы попали в «Финал четырех» Еврокубка, Юре был признан тренером года этого турнира. Естественно, Итудис. Димитрис — ученик величайшего тренера в Европе Желько Обрадовича, взявший очень многое от своего учителя. Это был высокий уровень. И назову Андреаса [Пистиолиса], с которым мы плотно работали в качестве ассистентов Димитриса на протяжении почти восьми лет. Постоянно обменивались идеями, искали варианты тактики против лучших команд Европы, постоянно обогащая свои знания.

В качестве тренера ЦСКА Юдин дважды стал чемпионом Евролиги (2016, 2019) и шестикратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021).