Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 10:30

Юдин рассказал, что отказался от возвращения в тренерский штаб ЦСКА

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Антон Юдин.
Фото БК «Зенит»

Главный тренер «Зенита-2», известный в прошлом баскетболист Антон Юдин рассказал «СЭ» о своих амбициях работать в Лиге ВТБ. В завершившемся сезоне суперлиги фарм-клуб «Зенита», который состоит в основном из воспитанников академии баскетбола «Зенит», смог добраться до полуфинала плей-офф.

— После такого сезона ваши амбиции заключаются в том, чтобы поработать главным в Лиге ВТБ?

— Амбиции быть главным тренером клуба Лиги ВТБ сформировались уже давно. Но руководители российских клубов отвечали моим агентам, что мне не хватает опыта работы именно в роли наставника. Сейчас я отработал сезон в суперлиге, достаточно успешно, но не удивлюсь, что вновь не получу предложений попробовать свои силы на ступень выше. Естественно, я бы хотел пойти на повышение, но ситуация складывается так, как она складывается. Еще бы хотел выразить благодарность руководству «Зенита», что они поверили в меня, доверив фарм-команду.

— Кстати, когда Андреас Пистиолис возвращался в ЦСКА, то ходили разговоры, что он звал вас в свой штаб. Это правда?

— Да, обсуждали такой вариант с Андреасом, но я ответил, что сейчас не заинтересован в роли ассистента. Хотя многие недооценивают эту работу. Думают, что ассистент пришел на тренировку, поподавал мячи — и на этом его работа заканчивается. Поверьте, это далеко не так. Главный тренер очень сильно зависит от той команды помощников, которых он соберет вокруг себя.

— Назовите топ-3 тренеров, которые больше всего повлияли на вас.

— Отмечу Юре Здовца, в штабе которого началась моя тренерская карьера в петербургском «Спартаке». Для меня он пример специалиста, который был фундаментально очень подкован, готов к любым вызовам. В первый же год мы попали в «Финал четырех» Еврокубка, Юре был признан тренером года этого турнира. Естественно, Итудис. Димитрис — ученик величайшего тренера в Европе Желько Обрадовича, взявший очень многое от своего учителя. Это был высокий уровень. И назову Андреаса [Пистиолиса], с которым мы плотно работали в качестве ассистентов Димитриса на протяжении почти восьми лет. Постоянно обменивались идеями, искали варианты тактики против лучших команд Европы, постоянно обогащая свои знания.

Антон Юдин. «При удачном раскладе Рыжов и Земский — будущее сборной России». Антон Юдин — о суперсезоне

В качестве тренера ЦСКА Юдин дважды стал чемпионом Евролиги (2016, 2019) и шестикратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021).

Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
Антон Юдин
0
Читайте также
Биатлонистка Наталья Ушкина вернется из Румынии в Россию
Хейли и Джастин Бибер ждут ребенка
В Словакии сообщили о введении Фицо в состояние искусственной комы
Окровавленного Торопа увезли с поля, Акинфеев даже не стал раздеваться, третий вратарь ЦСКА дотянул до пенальти. Что произошло в матче «Зенит» - ЦСКА
Стали известны время и место церемонии прощания с журналистом Кононенко
Франция объявила о вводе войск в Новую Каледонию
Популярное видео
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юдин считает, что обе полуфинальные серии плей-офф Лиги ВТБ могут затянуться до седьмой игры

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости