Юдин считает, что обе полуфинальные серии плей-офф Лиги ВТБ могут затянуться до седьмой игры

Главный тренер «Зенита-2», известный в прошлом баскетболист Антон Юдин в интервью «СЭ» прокомментировал ход полуфинальных серий Единой лиги ВТБ «Зенит» — ЦСКА (2-2 в серии) и УНИКС — «Локомотив-Кубань» (2-2).

— Допускаете, что в обоих полуфиналах Лиги ВТБ будут сыграны седьмые матчи, как и год назад?

— Честно, в последние дни я был сильно загружен. Помимо последних матчей суперлиги, я помогал тренерскому штабу молодежной команды. Так что целиком видел только две игры серии «Зенит» — ЦСКА и один матч УНИКС — «Локо». Поэтому мне сложно говорить о деталях, но очень возможно, что обе серии затянутся до седьмой игры.

Казанцы и краснодарцы играют в более физический, быстрый баскетбол, а «Зенит» и ЦСКА, несмотря на хорошую физическую готовность и набор атлетичных игроков, все больше тяготеют в сторону тактических схем. Для зрителей такое разнообразие идеально. Чем больше таких игр, тем выше будет интерес к нашей игре.

Пятые игры пройдут в Санкт-Петербурге и Казани в четверг, 16 мая.