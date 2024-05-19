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19 мая, 23:56

Уэйр: «Нам неважно, с кем играть в финале Единой лиги ВТБ»

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Защитник ЦСКА Каспер Уэйр заявил, что армейцы думают только о титуле Единой лиги ВТБ после победы в полуфинальной серии над «Зенитом» (4-2).

«Нам неважно, с кем играть в финале, мы думаем только о победе в чемпионате. У нас есть уверенность. У меня есть вера в свои силы, в команду. Мы так же должны выходить на площадку и показывать все наши возможности», — приводит слова баскетболиста ТАСС.

В финале армейцы сыграют с победителем противостояния казанского УНИКСа и краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».

Источник: ТАСС
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
БК ЦСКА
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