Уэйр: «Нам неважно, с кем играть в финале Единой лиги ВТБ»

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр заявил, что армейцы думают только о титуле Единой лиги ВТБ после победы в полуфинальной серии над «Зенитом» (4-2).

«Нам неважно, с кем играть в финале, мы думаем только о победе в чемпионате. У нас есть уверенность. У меня есть вера в свои силы, в команду. Мы так же должны выходить на площадку и показывать все наши возможности», — приводит слова баскетболиста ТАСС.

В финале армейцы сыграют с победителем противостояния казанского УНИКСа и краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».