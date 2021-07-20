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Павел Сергеев покидает УНИКС

22:04
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Защитник Павел Сергеев покидает УНИКС, сообщает 20 июля официальная страница клуба в Instagram.

33-летний баскетболист в общей сложности провел в казанском клубе семь лет. Ранее он также выступал за «Зенит», «Енисей» и «Триумф».

«Мы благодарим Павла Сергеева за самоотверженную игру и желаем успехов во всем», — говорится в заявлении клуба.

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Евгений Петров все материалы автора

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