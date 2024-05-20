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Уэйр о возвращении ЦСКА в финал Лиги ВТБ: «Чувствую облегчение»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр в интервью «СЭ» рассказал, что в клубе не хотели доводить серию с «Зенитом» до седьмого матча.

— «Зенит» лишился Кайла Курича и Бояна Дублевича. Этот момент сделал ЦСКА фаворитом полуфинальной серии?

— Я бы не стал так говорить. Это плей-офф. Тут все стараются показать свой лучший баскетбол, использовать свои шансы. Да, соперник лишился двух важных исполнителей, но у них в любом случае была глубокая ротация.

— ЦСКА спустя год возвращается в финал Лиги ВТБ. Что вы чувствуете?

— Облегчение. Наши болельщики заслужили это. Очень здорово нас поддерживали не только в серии с «Зенитом», но и на протяжении всего сезона. В ЦСКА такая философия, что мы всегда должны быть в финале. Хорошо, что не довели дело до седьмой игры. В них нам откровенно не везет.

— Финал сезона-2021/22 с «Зенитом», полуфинал прошлого года с «Локомотивом-Кубань»...

— Да, те игры лучше забыть.

«В финале вы увидите лучшую версию Каспера». Уэйр — о развязке сезона Лиги ВТБ

БК Зенит
БК ЦСКА
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