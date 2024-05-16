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УНИКС — «Локомотив-Кубань»: смотреть трансляцию матча плей-офф Единой лиги ВТБ

УНИКС и «Локомотив-Кубань» сыграют в плей-офф Единой лиги ВТБ 16 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Баскетболист УНИКСа Дмитрий Кулагин.
Дмитрий Кулагин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

УНИКС дома в Казани примет «Локомотив-Кубань» в пятом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ 16 мая. Их игра на паркете арены «Баскет-холл» начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча плей-офф УНИКС — «Локомотив-Кубань» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.35 мск. Встречу в Казани также покажут на телеканале «Матч Игра» и на официальном сайте Единой лиги ВТБ.

Счет в серии до четырех побед — 2-2. 13 мая УНИКС в гостях в Краснодаре обыграл «Локомотив-Кубань» (85:68) в четвертом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Ознакомиться с расписанием матчей серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» можно на сайте «СЭ».

Единая лига ВТБ: новости и обзоры матчей, календарь и результаты игр, интервью и статистика в актуальном виде на сайте.

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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