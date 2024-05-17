Ухов объяснил, с чем связаны перепады в игре ЦСКА в серии с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Иван Ухов прокомментировал «СЭ» ход полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Армейцы уверенно выиграли пятый матч в Санкт-Петербурге и находятся в шаге от выхода в финал турнира (3:2 в серии).

— Пока во всех пяти матчах серии были разгромы. С чем это связано?

— На мой взгляд, на 70% — это психология. После победы с крупным счетом каждый человек подумает, что результат дался слишком легко. И подсознательно где-то это расслабляет. А другая команда хочет реабилитироваться. Никто не хочет уступать, особенно на такой поздней стадии сезона, когда на кону выход в финал. Хотим сломать эту тенденцию в шестой игре, у себя дома, и довести серию до конца.

— В пятом матче вы завладели инициативой с первых минут, «Зенит» же за первую четверть набрал всего 9 очков. Это предопределило исход встречи?

— Безусловно, такое уверенное начало с нашей стороны повлияло на ход игры. Особенно здорово мы действовали в защите, а от этого раскрепощенно заиграли и в нападении. Мы смогли подобрать оборонительные ключики к лидерам «Зенита». Давили на мяч, не дали Эртелю, Хантеру и Фрейзеру почувствовать свою игру, забивать сумасшедшие мячи.

Шестая игра серии состоится в Москве 19 мая.

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