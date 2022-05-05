Итудис опроверг информацию о переговорах с другими клубами

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал информацию о том, что он может сменить клуб.

«У меня есть принципы, я всегда уважаю контракт, не веду переговоры с другими командами. У меня есть контракт, я доработаю его до конца. Уважаю руководство и спонсоров команды, полностью сконцентрирован на том, чтобы сделать команду лучше.

Факт заключается в том, что я здесь, никуда не уехал. И не только я — остались игроки, у которых сейчас огромная мотивация. Мы живем в такое время, когда никто знает, что будет, но сейчас я и руководство думаем только о том, что будет лучше не только для отдельных людей, а для всего клуба», — цитирует Итудиса ТАСС.

Ранее сообщалось, что 51-летний греческий специалист может перебраться в «Фенербахче», который готов предложить тренеру контракт на три года.

Сегодня Итудиса признали лучшим тренером года в Единой лиге ВТБ. Под его руководством ЦСКА выиграли 15 из 18 матчей в регулярном чемпионате.