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Сегодня, 22:55

Итудис опроверг информацию о переговорах с другими клубами

Читать «СЭ» в
Димитрис Итудис.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал информацию о том, что он может сменить клуб.

«У меня есть принципы, я всегда уважаю контракт, не веду переговоры с другими командами. У меня есть контракт, я доработаю его до конца. Уважаю руководство и спонсоров команды, полностью сконцентрирован на том, чтобы сделать команду лучше.

Факт заключается в том, что я здесь, никуда не уехал. И не только я — остались игроки, у которых сейчас огромная мотивация. Мы живем в такое время, когда никто знает, что будет, но сейчас я и руководство думаем только о том, что будет лучше не только для отдельных людей, а для всего клуба», — цитирует Итудиса ТАСС.

Ранее сообщалось, что 51-летний греческий специалист может перебраться в «Фенербахче», который готов предложить тренеру контракт на три года.

Сегодня Итудиса признали лучшим тренером года в Единой лиге ВТБ. Под его руководством ЦСКА выиграли 15 из 18 матчей в регулярном чемпионате.

Источник: https://tass.ru/sport/14558955
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
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