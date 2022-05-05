Максимович объяснил, почему «Локомотив-Кубань» проиграл ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубани» Бранко Максимович прокомментировал первый матч полуфинальной серии плей-офф против ЦСКА (90:93).

«Сложно сказать что-то умное после такого матча. Наш сегодняшний соперник — клуб, который всегда в топ-3 европейского баскетбола. И наши игроки сегодня дали настоящий бой. Уступили из-за собственных ошибок, хотя были близки к победе. В таких матчах решают детали. Именно на этом нужно сфокусировать внимание игроков», — цитирует Максимовича пресс-служба краснодарцев.

Итоги матча подвел и форвард «Локомотива-Кубани» Андрей Мартюк, на счету которого 14 очков и 9 подборов.

«Надежная защита и самоотдача вернули нас сегодня в игру, помогли отыграть отставание. Нас часто спрашивают, была ли уверенность, что обыграем ЦСКА. Да мы и сейчас в этом уверены! И это ощущение после сегодняшней игры никуда не пропало. Мы сегодня уступили сопернику в маленьких деталях. У нас есть день на восстановление и работу над ошибками. Нужно провести это время максимально продуктивно» — сказал Мартюк.

Второй матч серии до трех побед между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью» пройдет в субботу, 7 мая в Москве. Начало — в 14.00 (мск).