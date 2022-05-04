Итудис может сменить ЦСКА на «Фенербахче»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис может занять аналогичный пост в «Фенербахче». Об этом в Twitter сообщил инсайдер Маттео Андриани.

Как отмечается, турецкий клуб готов предложить 51-летнему греческому специалисту контракт на три года.

Решение самого Итудиса будет зависеть от того, сможет ли ЦСКА сыграть в следующем сезоне Евролиги.

Итудис возглавляет ЦСКА с 2014 года. Его нынешнее соглашение истекает в 2023 году. Под его руководством армейцы шесть раз выигрывали Единую лигу ВТБ и дважды — Евролигу.