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Сегодня, 15:29

Итудис может сменить ЦСКА на «Фенербахче»

Роман Шишов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис может занять аналогичный пост в «Фенербахче». Об этом в Twitter сообщил инсайдер Маттео Андриани.

Как отмечается, турецкий клуб готов предложить 51-летнему греческому специалисту контракт на три года.

Решение самого Итудиса будет зависеть от того, сможет ли ЦСКА сыграть в следующем сезоне Евролиги.

Итудис возглавляет ЦСКА с 2014 года. Его нынешнее соглашение истекает в 2023 году. Под его руководством армейцы шесть раз выигрывали Единую лигу ВТБ и дважды — Евролигу.

ФК ЦСКА (Москва)
Димитрис Итудис
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