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Кущенко: «Первый матч ЦСКА и «Локомотива-Кубани» задал хороший импульс серии»

Кущенко оценил игру ЦСКА и «Локомотива-Кубани» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил игру в первом матче полуфинальной серии плей-офф турнира ЦСКА — «Локомотив-Кубань» (93:90).

«Вы хотели хороших полуфиналов Единой лиги ВТБ? Они у нас есть. Игра ЦСКА и «Локо» задала хороший импульс полуфинальным сериям. «Локомотив», который весь сезон делал ставку на молодых российских баскетболистов, дал бой армейцам и сражался до последней минуты. Но в конце, кажется, игроки «Локо» поторопились с быстрыми атаками, что не позволило огорчить армейцев», — приводит ТАСС слова Кущенко.

Второй матч серии до трех побед между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью» пройдет в субботу, 7 мая в Москве. Начало — в 14.00 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/14558705
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Сергей Кущенко
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