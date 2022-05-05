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Димитрис Итудис признан лучшим тренером года в Единой лиге ВТБ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис признан лучшим тренером года в Единой лиге ВТБ.

Под руководством специалиста армейцы выиграли 15 из 18 матчей в регулярном чемпионате. ЦСКА в этом сезоне стал лучшей командой по игре в защите, пропуская в среднем по 70 очков за игру.

«Благодарю Лигу ВТБ за оказанную честь. Несмотря на то, что это индивидуальная награда, я считаю, что это признание всей команды. Я не стал бы тренером года, если бы меня не окружали замечательные игроки и тренеры. Спасибо всем игрокам ЦСКА, помощникам тренера, руководству и болельщикам. Мы будем усердно работать, чтобы получить еще больше командных наград в будущем», — приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса.

Итудис получил награду лучшему тренеру года в Единой лиге ВТБ в четвертый раз в карьере. До этого он выигрывал приз в сезонах- 2014/15, — 2016/17 и -2017/18.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/dimitris-itoudis-vtb-league-coach-of-the-year/
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
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