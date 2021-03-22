Баскетбольный ЦСКА пожелал удачи Гончаренко

Пресс-служба баскетбольного ЦСКА в Twitter 22 марта пожелала удачи белорусскому специалисту Виктору Гончаренко, который был уволен с должности главного тренера футбольной команды армейцев.

«Пожелаем успехов Виктору Михайловичу», — подписан пост, где вместе с Гончаренко Димитрис Итудис и кубок Евролиги.

Пожелаем успехов Виктору Михайловичу! pic.twitter.com/Eua2riSe6c — CSKA Moscow (@cskabasket) March 22, 2021

22 марта официальный сайт армейцев сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Как сообщал «СЭ», новым главным тренером ЦСКА станет Ивица Олич.