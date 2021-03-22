Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы
Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Баскетбольный ЦСКА пожелал удачи Гончаренко

16:28
Теги:

Пресс-служба баскетбольного ЦСКА в Twitter 22 марта пожелала удачи белорусскому специалисту Виктору Гончаренко, который был уволен с должности главного тренера футбольной команды армейцев.

«Пожелаем успехов Виктору Михайловичу», — подписан пост, где вместе с Гончаренко Димитрис Итудис и кубок Евролиги.

22 марта официальный сайт армейцев сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Как сообщал «СЭ», новым главным тренером ЦСКА станет Ивица Олич.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 26368
Все опросы
ЦСКА выпал из гонки за «Зенитом» в этом чемпионате?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: ЦСКА: Олич вместо Гончаренко, кто будет главным тренером армейцев