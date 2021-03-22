Баскетбольный ЦСКА пожелал удачи Гончаренко
16:28
Пресс-служба баскетбольного ЦСКА в Twitter 22 марта пожелала удачи белорусскому специалисту Виктору Гончаренко, который был уволен с должности главного тренера футбольной команды армейцев.
«Пожелаем успехов Виктору Михайловичу», — подписан пост, где вместе с Гончаренко Димитрис Итудис и кубок Евролиги.
Пожелаем успехов Виктору Михайловичу! pic.twitter.com/Eua2riSe6c— CSKA Moscow (@cskabasket) March 22, 2021
22 марта официальный сайт армейцев сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Как сообщал «СЭ», новым главным тренером ЦСКА станет Ивица Олич.
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Материалы сюжета: ЦСКА: Олич вместо Гончаренко, кто будет главным тренером армейцев
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