Рэтан-Мэйс и Димитриевич включили друг друга в топ-3 лучших игроков регулярки Единой лиги ВТБ

По результатам опроса баскетболистов клубов Единой лиги, который впервые провел «СЭ», лучшим игроком прошедшего регулярного чемпионата Лиги ВТБ признан защитник «Енисея» Ксавьер Рэтан-Мэйс.

В голосовании поучаствовали 140 баскетболистов — по 10 от каждой команды лиги. Надо было назвать свой топ-3 лучших баскетболистов регулярного сезона-2023/24. За первое место номинанту полагалось три балла, за второе — два, за третье — один.

В своем топ-3 Рэтан-Мэйс поставил себя на первое место. Ксавьер также проголосовал за партнера по задней линии в «Енисее» Джеремайю Мартина и баскетболиста УНИКСа Ненада Димитриевича. Северомакедонец под номером один назвал себя, затем лидера красноярцев и партнера по казанскому клубу Джалена Рейнольдса.

По итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Енисей» занял 6-е место в турнирной таблице, одержав 19 побед и потерпев 17 поражений. В первом раунде плей-офф красноярская команда сыграет с ЦСКА. Стартовая встреча состоится 22 апреля. Начало — в 20.00 мск.