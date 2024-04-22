Рэтан-Мэйс рассказал о своем любимом виде спорта после баскетбола

Защитник «Енисея» и сборной Канады Ксавьер Рэтан-Мэйс, признанный лучшим игроком регулярного сезона-2023/24 Единой лиги ВТБ в эксклюзивном опросе баскетболистов турнира, поделился с «СЭ» о главных трудностях на старте карьеры в Европе.

— По ТВ вы предпочитаете посмотреть баскетбол или какой-то другой вид спорта?

— Люблю посмотреть баскетбол и гольф.

— Какие трудности жизни спортсмена тяготили вас в начале карьеры?

— Я находился вдали от семьи, пытался адаптироваться в новых для себя странах (это было нелегко) и специфических правилах в европейском баскетболе. Самое же трудное — это постоянное одиночество.

— Кем бы вы стали, если у вас не получилось бы в баскетболе?

— Профессиональным игроком в гольф.

— Удивительный факт о вас, о котором мало кто знает.

— Гольф был моей первой любовью, — сказал Рэтан-Мэйс «СЭ».

В своей карьере 29-летний защитник выступал за «Мемфис», греческий АЕК, «Бней Герцлию» из Израиля, австралийские «Иллаварру Хокс» и «Мельбурн Юнайтед», румынский «Сибиу» и турецкий «Меркезефенди».

Рэтан-Мэйс стал игроком «Енисея» в августе 2023 года.