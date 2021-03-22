Гончаренко официально покинул пост главного тренера ЦСКА

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Виктором Гончаренко по обоюдному желанию сторон.

Ранее «СЭ» сообщал, что 43-летний белорусский специалист уже попрощался с персоналом армейского клуба и футболистами, которые не уехали в сборные.

20 марта портал Metaratings сообщил, что новым главным тренером клуба станет хорват Ивица Олич, а контракт с ним будет заключен до конца сезоне-2021/22.

По нашей информации, Олич прилетит частным рейсом в Москву в ночь на 23-е марта, после чего будет официально объявлено о его назначении.

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под его руководством московский клуб выиграл Суперкубок страны в 2018 году, а также дважды становился серебряным призером Тинькофф РПЛ (2016/17 и 2017/18).

После поражения ЦСКА в матче против «Зенита» (2:3) армейцы занимают 5-е место в Тинькофф РПЛ с 40 очками.