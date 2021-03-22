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ЦСКА обыграл «Калев», «Химки» победили «Зелену-Гуру»

22:03
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В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ завершились два матча.

ЦСКА в гостях обыграл «Калев» (94:72). «Зелена-Гура» дома уступила «Химкам» (70:89).

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице. «Зелена-Гура» занимает шестое место, «Химки» — седьмое. «Калев» на 10-й позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Калев» (Таллин) — ЦСКА (Москва) — 72:94 (28:26, 20:20, 15:21, 9:27)

22 марта. Таллин. «Kalevi Spordihall».

«Зелена-Гура» — «Химки» — 70:89 (8:30, 22:27, 18:11, 22:21)

22 марта. Зелена-Гура. «CRS Hala Zielona Gora».

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