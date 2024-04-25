УНИКС победил «Самару» во втором матче плей-офф Единой лиги ВТБ

УНИКС дома одержал победу над «Самарой» во втором матче серии четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ — 77:64.

Самыми результативными игроками встречи стали Луи Лабери («УНИКС») и Джастин Роберсон («Самара») — по 14 очков.

Казанцы повели в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет в Самаре 28 апреля.

Единая лига ВТБ

1/4 финала. Второй матч

УНИКС (Казань) — «Самара» — 77:64 (17:17, 26:16, 17:10, 17:21)

25 апреля. Казань. «Баскет-Холл».

Счет в серии: 2-0