Рэтан-Мэйс назвал фильм, который растрогал его до слез

Защитник «Енисея» и сборной Канады Ксавьер Рэтан-Мэйс, признанный лучшим игроком регулярного сезона-2023/24 Единой лиги ВТБ в эксклюзивном опросе баскетболистов турнира, рассказал «СЭ» о своих любимых сериалах и фильмах.

— Есть ли сериал/фильм, который вы готовы пересматривать?

— «Побег» (2005-2017) — один из моих любимых сериалов.

— Самый вдохновляющий фильм о спорте?

— Документальный фильм о Коноре Макгрегоре.

— Фильм, который заставил вас плакать?

— «Слезы солнца» (2003).

— Любимый литературный герой?

— Железный Человек.

— Кто для вас икона стиля?

— Назову самого себя. (Смеется.)

В сезоне-2023/24 29-летний Рэтан-Мэйс провел 36 матчей за «Енисей», в среднем набирая 25,7 очков за игру.

В 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ клуб из Красноярска сыграет против ЦСКА. Стартовая встреча серии состоится 22 апреля в Москве.