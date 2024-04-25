«Локомотив-Кубань» выиграл у «Пармы» во втором матче серии плей-офф

«Локомотив-Кубань» дома разгромил «Парму» во втором матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 97:60.

Самыми результативными игроками встречи стали Си Джей Брайс («Парма») и Джейлен Барфорд («Локо») — по 16 очков.

Краснодарцы повели в серии до трех побед со счетом 2-0. Третий матч пройдет в Перми 28 апреля.

Единая лига ВТБ

1/4 финала. Второй матч

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Парма-Пари» (Пермь) — 97:60 (21:12, 25:19, 30:15, 21:14)

25 апреля. Краснодар. «Баскет-холл».

Счет в серии: 2-0