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Комментатор Гомельский о начале работы на Okko: «Матч ТВ себя обокрал»

Зарина Халимхонова
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Владимир Гомельский.
Фото Global Look Press

Комментатор Владимир Гомельский в комментарии для «СЭ» высказался о начале работы на сервисе Okko.
«Матч ТВ себя обокрал. Я делаю свою дело. Если кому-то не нравится, можете не смотреть. Есть ли обида? Расскажу одну историю. Когда я вошел в зрелый возраст и начал понимать, наконец, чему отец учил меня всю жизнь и продолжает учить, то сделал для себя вывод: больше всего на свете я опасаюсь дураков. Они неуправляемые, их поступки нельзя предвидеть. И им самим неизвестно, что они могут сделать. Так я и живу. После того, как в СМИ написали о моем отстранении на Матч ТВ, у меня появилось четыре предложения о следующей работе и одно я принял. Не знаю, будут ли я жалеть о том, что принял только одно. Но пока так», — сказал Гомельский корреспонденту «СЭ».

Владимир Гомельский. Плей-офф Единой лиги пройдет без Гомельского. За что наказали самого известного баскетбольного комментатора страны?

10 апреля во время трансляции матча «Парма» — «Енисей» Гомельский назвал игрока красноярской команды Дмитрия Сонько полуфабрикатом, который ничего не умеет.
Федеральный спортивный канал отстранил Гомельского от комментирования матчей после обращения «Енисея».

Баскетбол
Владимир Гомельский
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