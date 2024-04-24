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Сегодня, 20:32

«Зенит» обыграл «Уралмаш» и удвоил преимущество в серии плей-офф Единой лиги ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» дома победил «Уралмаш» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 82:74.

Самым результативным игроком матча стал форвард екатеринбуржцев Тайрелл Нельсон, набравший 20 очков.

«Зенит» одержал вторую подряд победу и удвоил преимущество в серии (2-0). Следующий матч пройдет в Екатеринбурге 27 апреля.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 82:74 (28:21, 15:18, 13:17, 26:18)

Счет в серии: 2-0

З: Эртель (16), Фрэйзер (15), Хантер (13)

У: Нельсон (20), Эллис (18), Нэвелс (12)

Баскетбол
БК Зенит
БК Уралмаш
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1
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