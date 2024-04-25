Димитриевич признан самым ценным игроком регулярного сезона Единой лиги ВТБ

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич признан самым ценным игроком регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

В 35 играх северомакедонский баскетболист в среднем набирал 19 очков, 6,6 передачи и 3,6 подбора с показателем эффективности 23,9 балла.

«Для меня большая честь получить награду MVP регулярного сезона Единой Лиги ВТБ 2023/24, — цитирует 26-летнего Димитриевича пресс-служба лиги. — В этом году мы выиграли множество ярких матчей и победили в «регулярке». Считаю, это результат усердной работы всей команды».