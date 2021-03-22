Тренер «Химок» Мальцев поделился ожиданиями от матча с «Зеленой-Гурой»

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал предстоящий матч Единой лиги ВТБ против «Зеленой-Гуры».

«И у нас, и у «Зеленой-Гуры» есть кадровые потери. В составе соперника есть сильные легионеры — американцы и латыши, а также хорошие поляки, причем все бьют трехочковые. Их сильная сторона — трехочковые броски, а также быстрый переход из защиты в нападение. Мы должны обратить на это особое внимание», — заявил Мальцев в интервью официальному сайту клуба 21 марта.

Встреча «Зелена-Гура» — «Химки» состоится в понедельник, 22 марта. Начало — в 20.00 (мск). На данный момент подмосковный клуб занимает седьмое место, поляки — пятые.