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Тренер «Химок» Мальцев поделился ожиданиями от матча с «Зеленой-Гурой»

11:47
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Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал предстоящий матч Единой лиги ВТБ против «Зеленой-Гуры».

«И у нас, и у «Зеленой-Гуры» есть кадровые потери. В составе соперника есть сильные легионеры — американцы и латыши, а также хорошие поляки, причем все бьют трехочковые. Их сильная сторона — трехочковые броски, а также быстрый переход из защиты в нападение. Мы должны обратить на это особое внимание», — заявил Мальцев в интервью официальному сайту клуба 21 марта.

Встреча «Зелена-Гура» — «Химки» состоится в понедельник, 22 марта. Начало — в 20.00 (мск). На данный момент подмосковный клуб занимает седьмое место, поляки — пятые.

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/news/clubnews/2021/march/4650/

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