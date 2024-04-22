Рэтан-Мэйс назвал самое абсурдное правило в баскетболе

Защитник «Енисея» и сборной Канады Ксавьер Рэтан-Мэйс, признанный лучшим игроком регулярного сезона-2023/24 Единой лиги ВТБ в эксклюзивном опросе баскетболистов турнира, рассказал «СЭ» о своих предпочтениях в игре.

— Какой элемент баскетбола вы считаете своим фирменным?

— Я умею набирать много очков и организовывать игру своей команды. То есть при высокой результативности всегда действую в интересах команды. Это делает меня особенным.

— Трехочковый или забить с фолом?

— Трехочковый.

— Отличная защита или данк?

— Данк. (Смеется.)

— Какое самое абсурдное правило в баскетболе?

— То, что в Европе можно смахивать мяч с кольца (в американской трактовке правил мяч, находящийся в воображаемом цилиндре над кольцом или на дужке, трогать нельзя. — Прим. «СЭ»).

— Какому навыку и у кого бы вы хотели научиться?

— Коби Брайант и Кайри Ирвинг. Я перенимаю все их движения, — сказал Рэтан-Мэйс «СЭ».

В нынешнем сезоне канадский защитник принял участие в 36 матчах «Енисея», в среднем набирая 25,7 очков.

В первом раунде плей-офф клуб из Красноярска сыграет против ЦСКА. Стартовая встреча серии состоится 22 апреля в Москве.