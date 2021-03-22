В понедельник Олич прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Как стало известно «СЭ», хорватский тренер Иваца Олич 22 марта прилетит частным рейсом в Москву для подписания контракта с ЦСКА.

В московской команде планируют объявить о назначении 41-летнего Олича главным тренером клуба во вторник, 23 марта. На данный момент бывший игрок армейцев работает в тренерском штабе сборной Хорватии.

Олич выступал за ЦСКА с 2003-го по 2006 год. Вместе с красно-синими становился три раза чемпионом России (2003, 2005, 2006), дважды — обладателем Кубка страны (2004/2005, 2005/2006). Два раза выигрывал Суперкубок России (2004, 2006). В сезоне-2004/2005 завоевал с ЦСКА Кубок УЕФА. В октябре 2017 года он вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.

После поражения ЦСКА в матче против «Зенита» (2:3) армейцы занимают 5-е место в Тинькофф РПЛ с 40 очками. На данный момент главным тренером московского клуба является белорус Виктор Гончаренко.