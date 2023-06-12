«Емченко был готов сыграть товарищеский матч с травмой. Такие люди нужны сборной». Интервью Зорана Лукича

Главный тренер сборной России — о двух капитанах, причинах отсутствия Михайловского и Мартюка, а также проблеме с вызовом защитника «Реала» Демина.

Сборная России провела два товарищеских матча со сборной Белоруссии в Москве. Первая игра осталась за гостями (83:80), в составе которых солировал форвард «Пари НН» Максим Салаш (30 очков). Спустя два дня наша команда, составленная из молодых игроков, взяла реванш (83:78). Во многом благодаря классной игре баскетболистов «Локомотива-Кубань»: Александра Щербенева (20 очков, 6 подборов, 4 передачи, 4 перехвата) и Антона Квитковских (15 очков). После матча «СЭ» удалось пообщаться с главным тренером Зораном Лукичем, который согласился ответить на вопросы не только о своих игроках, но и о внезапной смерти своего учителя Предрага Бадняревича.

О силе спарринг-партнера

В первую очередь хочу поздравить сборную Белоруссии. В обоих матчах белорусские баскетболисты показали невероятную самоотдачу, бились за каждый мяч. Молодцы. То же самое хочу сказать и про своих парней. Особенно это касается второй игры. Хотя стабильности не хватало, раз за разом позволяли сопернику вернуться в игру. Но в целом я доволен командной работой, которую они проделали, находясь фактически в отпуске. Важный момент: к этому сбору все парни подошли в разном физическом состоянии. У кого-то сезон закончился недавно, у кого-то несколько месяцев назад. В конце июля, когда мы проведем еще один сбор, все будут в одинаковой форме. Это большой плюс. Надеемся, что также сыграем несколько товарищеских матчей.

О Владиславе Емченко

Он пропустил оба матча из-за травмы. На первой тренировке, где мы еще работали без контакта, Влад почувствовал боль в плечевом суставе. Я не видел смысла им рисковать. Хорошо, он сыграет в товарищеских матчах, но может получить тяжелую травму. Клуб и сборная надолго потеряет важного игрока. Поэтому дали ему возможность спокойно восстановиться. Сейчас он уже готов на 90 процентов. В июле он уже будет работать с нами по полной программе.

Зоран Лукич с игроками сборной России. Фото Global Look Press

О Андрее Мартюке

У Андрея была проблема с коленом. Похожая ситуация, как и с Емченко. Только Влад приехал на сбор. Это говорит о том, что молодой человек прекрасно понимает степень ответственности. Он даже был готов рисковать и выйти на паркет с травмой. Я ему благодарен. Такие люди нужны сборной. Поэтому решил, что Емченко будет нашим вторым капитаном.

О капитане

Теперь у нас два капитана — Тимофей Герасимов и Емченко. Если оба будут в строю, то будем делать выбор перед каждым конкретным матчем. Пусть это будет мое нововведение.

О Никите Михайловском

Давал шансы Никите проявить себя. Но тот уровень баскетбола, который он показывал сейчас... Не вижу ему места в этом коллективе. Но я всегда открыт. Мне можно доказать, что я был не прав.

О Егоре Демине

Это сложная ситуация. В теории я бы мог вызвать его в национальную сборную, но есть один нюанс. Егор может сыграть за национальную сборную России и не получить возможности вернуться в «Реал». Мы понимаем, какая сейчас геополитическая ситуация. Посмотрим, что будет дальше. При этом, безусловно, мы находимся в контакте с Деминым. И не только с ним. Есть шесть русских игроков, выступающий в США, пять — в Европе. На днях будем обсуждать с новым генменеджером Валерием Тихоненко тему коммуникации с этими ребятами.

О Филиппе Гафурове

Своей работой Филипп заслужил игровое время в сборной (в первом матче стал самым результативным игроком сборной, набрав 19 очков и 5 подборов. — Прим. «СЭ»). Есть много моментов, над которыми ему надо работать, но он на правильном пути. Очень надеюсь, что в следующем сезоне Гафуров будет получать постоянную игровую практику в Лиге ВТБ.

Зоран Лукич. Фото Global Look Press

Лучший игрок сезона Лиги ВТБ-2022/23

Не люблю выделять кого-то одного, все-таки баскетбол — это командный вид спорта. Так что назову группу российских игроков «Локомотива-Кубань». Они играли важную роль в успехах краснодарцев, добились заметного прогресса, стали увереннее в себе. Еще мои комплименты клубу МБА. Сохранить свою концепцию и не приглашать легионеров после перехода в Лигу ВТБ — смелое решение. Тем не менее команда вышла в плей-офф, показывала качественный баскетбол. Молодцы.

Об изменении формата регулярного сезона

Он себя оправдал. После разделения команды на две шестерки мы получили много конкурентных матчей. В сложившейся ситуации, когда у нас нет еврокубков, это было оптимальное решение лиги.

О вступлении «Уралмаша» и «Руны» в Лигу ВТБ

Как тренер сборной я могу только порадоваться, что в турнир приняли еще два российских клуба. Больше российских игроков получат возможность проявить себя на высоком уровне. Но хватит ли качественных российских игроков на 12 российских клубов этим летом? У меня есть сомнения. Буду рад ошибиться.

О смерти Предрага Бадняревича

В какой-то степени он был моим учителем... После прилета в Белград первым делом я поеду на его могилу. Не смог сделать этого раньше, покинуть сборную в разгар сбора. Пежо бы понял мой поступок. Уверен, что он бы даже требовал от меня такого движения.

Вспомнить какую-то теплую историю? Я почти каждый день был с ним на связи. Мы постоянно общались. В своей жизни он успел очень многое сделать для баскетбола, и для меня лично. Мне очень трудно думать о его смерти. До сих пор не воспринимаю эту информацию как свершившийся факт.